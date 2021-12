Un Creusois sauve un âne de l'abattoir en l'adoptant

Un Creusois récupère un âne destiné à l'abattoir grâce à l'association Adada. Du haut de ses neuf ans, Itsy n'a désormais plus rien à craindre dans le jardin de Pierrick.

Pierrick habite à Issoudun-Létrieix et depuis peu, son jardin compte un âne. Itsy a passé les six premières années de sa vie dans le sud-est, jusqu'au jour où il devait être envoyé à l'abattoir, probablement pour finir en saucisson, mais il a été sauvé par l'association Adada (dans le Puy-de-Dôme). Il y est resté trois ans avant de rencontrer Pierrick, qui le ramènera jusqu'en Creuse.

L'association Adada récupère les ânes menacés, maltraités mais aussi ceux dont les propriétaires ne peuvent plus s'occuper. Pour les nouveaux arrivants, face à leurs traumatismes passés, il y a une phase d'acclimatation et de sociabilisation avant d'être proposé à l'adoption. Itsy, par exemple, a encore quelques craintes lors de ses balades dans le hameau, explique Pierrick, "il a peur de certains éléments naturels, comme certaines pierres. Mais il faut lui montrer qu'il n'a rien à craindre, qu'il peut nous faire confiance et petit à petit ça ira mieux".

L'âne n'est pas si têtu

C'est le mythe qui lui est attribué depuis des siècles, mais selon Pierrick, c'est une fausse croyance. "On le dit têtu, mais c'est seulement qu'il a du caractère et qu'il est très intelligent. Il nous force à prendre notre temps, dans une société où tout va trop vite. C'est agréable."

En plus de couler des jours paisibles, loin de la menace de l'abattoir, Itsy participe à la vie de la famille. Pierrick a un potager en permaculture, alors, il est ravi de pouvoir récupérer le crottin de son âne qui lui sert de fertilisant.

Près de 500 ânes sont dans les près de l'association Adada, dans l'attente de rejoindre un nouveau foyer.