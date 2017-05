Un Creusois va parcourir 500 km pour aider un garçon atteint d'une maladie rare

Eric Pérot va partir de la Bretagne dimanche 21 mai, jusqu'au village où il a grandi, à Saint-Dizier-Leyrenne pour récolter des dons pour Nohann. Ce garçon de 9 ans est touché par une maladie génétique rare.

Pendant une semaine, Eric Pérot va enchaîner les kilomètres et les étapes pour un petit garçon. Ce Creusois va relier la commune de Locqueltas, dans le Morbihan où il vit, jusqu"à Saint-Dizier-Leyrenne, sa commune d'enfance. Son objectif est de trouver des fonds pour aider Nohann. Le garçonnet est atteint d'une maladie génétique rarissime. Neuf petits garçons sont touchés dans le monde. Nohann est le seul cas en France.

Une rencontre

Tout a commencé par une rencontre, il y a trois ans, dans le magasin de sport d'Eric à Vannes, dans le Morbihan. Le père de Nohann y est entré pour préparer une course. Son fils était avec lui. "Il s'est passé comme un déclic" raconte Eric. "Son père m'a raconté son histoire et j'ai été touché. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Quand on voit Nohann, il est plein de vie, plein de joie. "

À l'origine, Eric voulait fêter ses 50 ans avec cette course. Il a décidé de dédier ses kilomètres à Nohann. "Je pense qu'il ne va se rendre compte de rien, dit Eric. Mais je n'attends rien en retour. je veux simplement améliorer son quotidien". L'arrivée est prévue le dimanche 28 mai à Saint-Dizier-Leyrenne, vers 12h. Nohann et sa famille vont faire le déplacement.

Si vous voulez aider Nohann, vous pouvez faire vos dons en achetant des kilomètres. L'argent récolté permettra de financer ses soins. Vous pouvez trouver le lien vers la cagnotte sur la page Facebook dédiée à la course.