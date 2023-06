Un cuisinier menacé d'expulsion à Avignon, alors que son restaurant a besoin de lui

Un cuisinier marocain doit quitter Avignon, alors que ses employeurs ont besoin de lui, à quinze jours du festival. Zacharia vit en France depuis 2016 et travaille dans la restauration depuis plusieurs années. L'an dernier, il a même décroché un CDI comme cuisinier au Barrio, sur la place des Carmes, dans l'intramuros avignonnais. Mais il est sous le coup d'une interdiction de séjour sur le territoire français, après une OQTF qu'il explique n'avoir jamais reçue et doit donc repartir au Maroc.

En cuisine depuis 2016

Lui ne comprend pas cette décision. "Je n'ai jamais eu aucun problème avec la justice, j'ai fait mes études ici, je paie mes impôts, j'ai un logement", énumère Zacharia. La préfecture de Vaucluse lui reproche son manque de compétences en restauration. Pourtant, il explique avoir évolué en cuisine depuis 2016, d'abord en plonge, puis derrière les fourneaux. Zacharia est passionné de cuisine méditerranéenne et raconte à quel point il aime faire plaisir aux clients.

Son patron, Guillaume Basselier est très surpris par cette décision, lui qui a recruté Zacharia en CDI il y a un an. "On entend depuis des mois que l'Etat va faciliter l'accès au travail pour les ressortissants étrangers. Nous quand on publie un poste chez Pôle Emploi, il n'y a aucun candidat. Donc là j'ai quelqu'un en CDI et on le renvoie chez lui ? C'est absurde. Dans quelques jours, c'est le festival. Trouver un cuisinier maintenant, c'est impossible. Donc je fais quoi ?", s'interroge-t-il.