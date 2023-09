Un hélicoptère avec une drôle d'antenne survole actuellement la Creuse

L'hélicoptère du BRGM a été vu ce vendredi 29 septembre au dessus de Clugnat et de Lavaufranche

Vous l'avez peut-être aperçu au dessus de vos têtes, un drôle d'engin survole la Creuse actuellement. C'est un hélicoptère doté d'une impressionnante antenne hexagonale de 20 mètres de diamètres. L'appareil appartient au BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières. Il mène une vaste campagne de cartographie pour recueillir des informations géologiques et analyser les réponses du sous-sol aux ondes électro-magnétiques.

Un programme sur trois ans

L'hélicoptère a été aperçu ce vendredi 29 septembre 2023 au dessus de Clugnat et de Lavaufranche. Il devrait survoler la Creuse pendant encore deux ou trois jours. Le BRGM a lancé cette campagne de géophysique en 2022. Elle va durer trois ans et doit permettre de "recueillir des données fondamentales pour mieux identifier les ressources régionales et les risques liés au sous-sol".