Fini le CV traditionnel, bonjour la boite de céréales : l'idée originale pour trouver une alternance

Quentin Genoudet, étudiant en commerce à Montpellier Business School, cherche un emploi ou une alternance en marketing et communication. Après de multiples refus, il change de stratégie en créant un CV packaging sur une boite de Kelloggs. Résultat : plusieurs entretiens et 2846 likes sur Linkedin.

Quentin Genoudet est étudiant en dernière année de Master à Montpellier Business School. Alors qu'il avait trouvé une alternance en marketing et communication, cette entreprise s'est retirée au dernier moment. Le jeune homme de 23 ans a alors envoyé plus de 300 CV, mais sans succès. Il décide finalement de créer un CV packaging numérique sur une boite de Kelloggs.

L'idée est de se démarquer et d'être le plus original possible pour attirer l’œil du recruteur. Une initiative récompensée par plus de 200.000 vues, 2846 likes et 157 commentaires sur Linkedin.

Après avoir analysé les CV originaux déjà sortis, qui se développent de plus en plus sur le marché, il décide d'utiliser l'image de la boite de céréales.

Une image c'est beaucoup mieux que des mots

Après deux jours de conception sur Adobe Dimension, il poste alors le résultat sur Linkedin et obtient plusieurs entretiens. "Les recruteurs sont très attirés par ce type de CV parce que ça montre qu'on est motivés"

Au verso ainsi que sur les côtés de la boite, tous les éléments que l'on retrouve dans un CV traditionnel. Expériences, formation, ou encore Langues.

Au verso de la boite, les éléments du CV - Quentin Genoudet

Pour le moment, toujours pas d'alternance ou d'emploi, mais les entretiens se multiplient et Quentin Genoudet espère avoir une réponse positive rapidement.

Sur le côté de la boite, quelques qualités mises en avant - Quentin Genoudet