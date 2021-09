Un cycliste Maubeugeois vous fait découvrir l'Avesnois à vélo avec sa chaîne Youtube

Sur Cyclo tous risques, Emmanuel Lustremant vous emmène en balade dans le bocage de l'Avesnois et vous raconte l'histoire de ses petits et grands villages. Il a déjà tourné une cinquantaine de vidéos.

Qu'il vente ou qu'il neige, de jour ou à la tombée de la nuit, rien n'empêche Emmanuel d'enfourcher sa monture pour aller filmer son Avesnois avec sa petite caméra à la main. Le Maubeugeois de 37 ans qui s'est mis au vélo depuis 5 ans a décidé d'en faire profiter tout le monde en filmant ses balades. Il a déjà tourné une cinquantaine de vidéos pour sa chaîne Cyclo tous risques

Avant d'aller tourner, il se documente sur les villages traversés sur internet mais aussi dans les archives, du coup dans ses vidéos qui font entre 15 et 25 minutes on découvre évidemment le bocage si typique du secteur, mais aussi l'histoire et les petites pépites des communes, même les plus petites comme Ostergnies, Dimont, Bersillies ...parfois il passe aussi chez nos amis belges, et n'hésite pas à descendre de son vélo pour ouvrir la porte des églises, ou monter les marches d'accès à des chapelles. Et il a même investi dans un drone pour des vues du ciel.

C'est un territoire qui mérite d'être découvert par beaucoup de monde, mais malheureusement il est pas beaucoup mis en valeur je trouve. Il y a beaucoup de travail à faire pour le mettre en valeur. Les gens aussi, ils sont très accueillants. Plus je découvre de villages, plus j'aime ce petit coin de France

Et le concept séduit, Emmanuel a plein de retours et même des "commandes" sur les réseaux sociaux d'exilés en Bretagne ou dans le Sud qui lui demandent d'aller filmer ou photographie telle ou telle rue de leur ancien village.

Emmanuel qui aimerait aussi interroger les habitants des villages traversés, notamment les personnes âgées pour leur faire raconter leurs villages d'avant. Et puis il filme aussi les commémorations de l'association des anciens des chars de Maubeuge toujours dans l'optique de mieux faire comprendre et de valoriser son Avesnois.