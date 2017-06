Un cycliste mayennais sur le podium du championnat régional des Pays de la Loire

Erwan Brenterch, de l'équipe Laval Cyclisme 53, termine 3ème de la course. Le titre pour le Vendéen Florian Maitre.

Devant des centaines de spectateurs, sur un parcours exigeant tracé autour du village mayennais du Genest-St-Isle, Erwan Brenterch passe l'après-midi aux avants-postes. Mais hélas ça n'a pas suffi pour aller chercher la victoire. C'est Florian Maitre (Vendée U) qui, dans le final, prend quelques secondes d'avance sur le groupe de tête. Personne ne le rattrapera. il devient le nouveau champion régional des Pays de la Loire devant le Nantais Clément Mary. Erwan Brenterch est 3ème : "on ne peut pas gagner tout le temps, ce fut une belle course. Je suis tombé les armes à la main" a-t-il expliqué à France Bleu Mayenne à l'issue de la course.