Un thé dansant géant pour les maisons de retraites de l’Yonne

Il n’y pas d’âge pour s’amuser. La preuve hier après-midi à la salle polyvalente de Charny : 175 seniors ont participé à un thé dansant très animé. Un après-midi pour écouter et fredonner les airs d'autrefois.

175 seniors et 25 bénévoles ont dansé et chanté à la salle des fêtes de Charny, lundi après-midi. Des résidents de la maison de retraite de la commune et ceux de 12 autres EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) du département se sont réunis pour un thé dansant.

Pour les divertir, Gilianne Champion, animatrice à l'Ehpad de Charny et organisatrice de l’événement pour la deuxième année consécutive, avait embauché deux accordéonistes bien connus des amateurs de guinguettes : Mathieu Chocat (qu’on ne présente plus dans l'Yonne) et Gilou (le « Gilou avec son p'tit accordéon » du groupe Licence IV).

Les maisons de retraite sont aussi des lieux de vie, où on sait rigoler

Gilianne en est convaincue : les maisons de retraites (et leurs résidents) ne sont pas forcément tristes. "C’est aussi un lieu de vie où on s’amuse et où on sait rigoler. Et la musique est quelque chose de très important pour les résidents", explique-t-elle.

Dans la salle, les dames et les messieurs sourient. Parfois ils dansent. Le plus souvent, ils chantent, comme Marie-Louise 89 ans. Cette pensionnaire de la maison de retraite de Vermenton, que ses amis appellent « la coquette », arbore des ongles peints et un large sourire. "Je viens ici pour chanter. J’adore chanter et on me dit que je chante bien !" assure-t-elle avec malice.

Deux accordéonistes habitués des guinguette étaient chargés de la musique © Radio France - Delphine Martin

Les deux musiciens égrainent les airs d'autrefois : la java bleue, le petit vin blanc… et ça rappelle des souvenirs à André : "On se croirait à paris avec tout le monde… parce qu’avec ma femme, on dansant tout le temps, on allait dans les bals, tout partout !"

Mais les souvenirs remontent parfois un peu trop vite. Odette et Marcelle, 88 ans, en ont presque les larmes aux yeux. Elles pensent à leur mari, elles pensent à leur jeunesse… mais elles sont heureuses d'être là, malgré tout. "Moi j'aime beaucoup les gens, être avec tout le monde." explique l'une. "Je n'aime pas trop la solitude" ajoute l'autre.

Ça rajeunit, on l’impression qu’on n’est pas vieux

Les souvenirs douloureux, Pierrot aussi les chassent. Et comme l'octogénaire ne sait pas danser, eh bien il chante. Et fort bien d'ailleurs. "J’adore la chanson, j’adore la musique, je ne sais pas toujours les paroles mais j’ai l’air dans la tête ". Entre deux couplets de la java bleue il note, avec un clin d’œil : "ça rajeunit, on l’impression qu’on n’est pas vieux, c’est tout. Il faut y croire…"

Le reportage de Delphine Martin