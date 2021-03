Un an de confinement : les caissières demandent plus de respect

Il y a un an, le premier confinement débutait en France. Dans les supermarchés, les employés voyaient affluer une foule de clients venus faire des réserves, ne sachant pas de quoi l'avenir serait fait. Peu d'équipement, une masse de travail et de l'inquiétude ... Un an plus tard, les hôtes et hôtesses de caisses des grandes surfaces sont consacrés parmi les "héros du quotidien" du sondage Odoxa pour France Bleu. "Je ne pense pas qu'on se considère comme ça", répond Jean-Michel Nicolas, délégué CFDT au Leclerc de Concarneau dans le Finistère. "On a fait notre travail. On nous a remerciés, ça nous a touchés mais on n'est pas des héros. On préfère être respectés dans notre travail que remerciés."

Agressivité de certains clients

Et c'est justement là que le bât blesse. Un an après le confinement, "on sent une certaine tension avec les clients, qui monte, on n'est pas là pour faire la police or il y a un manque de civisme." Et juste par exemple, lorsqu'un employé demande à ce que le client remette le masque : "Il y a des noms d'oiseaux qui volent parfois quand on demande à un client de remettre un masque par exemple."

Les rayons sont parfois bien plein de clients.

Il y a aussi la problématique des jauges. "Les jauges d'accueil sont différentes d'un magasin à l'autre." À Concarneau, elle "est basée sur le nombre de places de parking. Ça peut être problématique car on s'aperçoit que les rayons sont parfois bien pleins. Nous avons demandé à ce qu'on filtre parfois à l'entrée pour faire différemment."

Explosion du drive

Et les habitudes de consommation ont changé, même si on n'est plus à la folie de l'an dernier : "Le drive a explosé", il y a un an. "On a dû embaucher une dizaine de personnes pour gérer le drive. En mars 2020, ça a été très compliqué car les écoles étaient fermées et donc on manquait de personnel. Il a fallu réorganiser les équipes avec des gens qui ne connaissaient pas forcément leurs rayons."

Certains ont pu toucher la prime covid en 2020 : "Nous avons touché la prime covid avec des critères de présence." Il a donc fallu faire sans pour le personnel dit vulnérable et pour les employés qui ont dû s'arrêter pour faire garder leurs enfants. "La prime allait de 1.000 à 0 euro pour ceux qui ne travaillaient pas parce qu'ils gardaient leurs enfants, or ce n'était pas un choix."