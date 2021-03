Un an de coronavirus en Mayenne : journée spéciale sur France Bleu ce mercredi 17 mars

En 12 mois, notre vie a beaucoup changé. Télétravail, contraintes de circulation, nouvelles maladies, nouveaux traitements, vie quotidienne, vie familiale. Le quotidien a été bouleversé. Et ça n’a pas été facile ! Mais nous avons aussi tous rencontré autour de nous des personnes de tous horizons qui se sont mobilisées durant cette période pour aider, rendre la vie plus facile, inventer !

Ils sont médecins, infirmiers, chercheurs, entrepreneurs, artistes, artisans-commerçants, restaurateurs, bénévoles, étudiants, agents de propreté, enseignants, forces de l'ordre, agents de la fonction publique, pompiers … Partout en France, ils ont inventé, se sont investis, ont résisté. Ce sont nos héros des territoires. France Bleu Mayenne leur rend hommage ce mercredi 17 mars tout au long de la journée.

Journée spéciale "2020 - 2021 : 12 mois avec le coronavirus qui ont changé nos vies" © Radio France - France Bleu

6h-9h : Réveil aux côtés de « héros des territoires » :

Notre Route 53 fait étape à Contest dès 7h15 avec Gauthier Paturo : nous partons à la rencontre d'une nouvelle association qui a lancé un marché. À 7h55 : rencontre avec deux infirmières libérales qui habitent la commune et à 8h15 : une éleveuse de chèvres.

Notre invitée de la matinale à 8h08 est : Stéphanie Bouliou directrice de l'école Hilard à Laval. Nous évoquerons les nombreux changements incessants dans les écoles depuis mars 2020, et la façon dont la crise est vécue par nos enfants et les personnels de l'éducation nationale.

La nouvelle éco est consacrée au groupe Protect'homs, basé à Château-Gontier sur Mayenne. Il a changé sa production dès la fin du mois de mars de l'an dernier. L'entreprise spécialisée dans l'équipement de protection individuelle s'est lancée dans la fabrication de masques.

Dans vos journaux d'informations, rencontre avec Steven, bénévole au centre d’appels de vaccination, éducateur sportif au chômage partiel. Reportage dans une famille de Laval qui a vécu tant bien que mal le premier confinement

9h-11h : La vie en bleu

Le dossier de la vie en bleu : depuis un an, avez-vous modifié votre mode de consommation ? Click and Collect, achats locaux, drive : Nicolas Mousset, directeur de l'Hyper U de Mayenne et de Vilaine la Juhel, ainsi que Delphine Bouillo et Simon Roguet de la librairie M'lire à Laval seront les invités de Pascal Fouchet.

Du côté de la cuisine, et si on reparlait des gâteaux et autres plats cuisinés produits pendant le confinement, et du boom des circuits courts, du drive et des livraisons ?

12/13 : On n’est pas à l’abri de Faire une bonne émission

Noam Cartozo, humoriste qui a lancé "Questions pour un balcon", Lisa Pariente, youtubeuse auteure de la parodie "Corona Song" (2,5 millions de vues sur Youtube), Bérangère Baucher, directrice éditoriale au Robert pour nous parler du "Dicovid" issu de l’appel lancé fin 2020 aux internautes par Le Robert et l’Oulipo, pour inventer les Mots de l’année 2020 (-> inventer les mots-valises pour qualifier toutes les situations nouvelles induites par la crise sanitaire)

13/14 : 1h en France avec les héros du territoire

Jacqueline Gourault : ce que l’on peut apprendre de la vitalité des acteurs locaux dans la gestion de la pandémie.

14/15 : Minute Papillon

La vie de médecin généraliste Baptiste Baulieu Angle : ce que la Covid-19 a changé dans son quotidien de médecin, 3 histoires de patients qu'ils l'ont bouleversé, ce que la Covid-19 a apporté d'humanité.

La vie d'une association "un petit bagage d'amour" avec Samra en période COVID. L'asso, sa mission concrète les femmes aidées comment ? avec quelle aide ? qui aide ? comment peut-on aider ? ce que le covid a changé raconté à travers le portrait de 3 femmes.

15/16 : C’est déjà demain

Association « Les Josettes » à Besançon, Romane Buisset Présidente de l’association (entraide entre étudiants) Collecte toutes les semaines de produits d’hygiène et alimentaire. Association « 1lettrepour1sourire.org » lettres envoyées aux EPADH ; minimum 1500 lettres par semaine. Association « L’étudiant et le bol d’air » Loic Thirion, agriculteur en Bretagne propose depuis 1 mois un réseau Facebook (13 groupes dans toute la France) qui permet de mettre en relation des familles d’accueil et des étudiants qui ont besoin de verdure le temps d’un week-end et à titre gracieux. Restaurant « en10saveurs » à Levallois Perret : Nathalie Gerrier, a choisi 10 salariés souffrant de handicap et organise des livraisons à domicile pour leur permettre de continuer à travailler à minima et de les stimuler

16/19 : Happy Hour

L'invités "d’ils font bouger la Mayenne" sera Dominique Morin, médecin échographe à l’hôpital de Château-Gontier.

19/20 : Accès Direct : Arnold Derek met en avant les représentants du milieu culturel

Jean-Marc Dumontet, directeur de théâtres et producteur de spectacles à Paris et en région, Jocelyn Bouyssy, directeur général du groupe CGR Cinémas (73 cinémas répartis dans toute la France). ​​Roberto Ciurleo, producteur de comédie musicale dont «Je vais t’aimer», Fabienne Van Hull, libraire lilloise depuis 3 ans, à Lille

20/21 : Nouvelle scène

Éric Bastien et Arnold Derek nous parlent de la nouvelle scène musicale française avec une jeune artiste qui se lance en solo en pleine période COVID: Marine André Diplômé de la Royal Academy of Music de Londres, comédienne et chanteuse dans de multiples comédies musicales. Elle se lance pour la première fois dans un album "Décomptes de faits".