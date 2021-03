Un an de Covid-19 en Mayenne : la famille Léger a vécu deux mois de télétravail et d'école à la maison

Il y a un an, jour pour jour, le confinement était mis en place dans toute la France à partir de 12 heures. La fermeture effective des établissements scolaires, elle, avait eu lieu la veille, le lundi 16 mars 2020. En quelques jours, les Français ont du réorganiser leur quotidien et notamment dans les familles qui se sont retrouvées à gérer à la fois le télétravail et l'école des enfants à la maison. À Villiers-Charlemagne, dans le sud-Mayenne, la famille Léger a par exemple été confrontée à ce changement d'organisation. Un an après, ils ne gardent finalement pas un si mauvais souvenir de cette période.

Confinés à quatre

Maud Léger gère le site Kidiklik, qui référence les idées de sortie pour les enfants en Mayenne. Elle a donc l'habitude du télétravail. Mais avec le confinement, elle a dû réorganiser ses journées. "Là, on était quatre, mais ce n'était pas le week-end, ce n'était pas les vacances, donc il fallait qu'on trouve un rythme. Donc on mettait nos réveils. Il a fallu que chacun ait son espace de travail avec des créneaux horaires", retrace la mère de famille.

Son mari, Patrice, lui, est responsable du service d'eau et assainissement à la communauté de communes du pays de Craon. Il a donc dû s'adapter au télétravail, tout en gérant également les devoirs de ses enfants. "On jonglait entre les espaces de coworking et l'isolement de temps en temps : on montait à l'étage pour des réunions ou des visio(conférences)", raconte-t-il.

Moi, j'essayais de me libérer un peu de temps le matin pour faire les leçons à Timothée et après on se relayait avec ma femme. - Patrice Léger, père de deux enfants

Les professeurs ont également jouer un rôle à distance. Leur fille Anaé était en troisième l'année dernière et elle s'est sentie bien accompagnée. "Une fois, la prof de maths m'a appelée parce que je ne comprenais pas et le prof principal a appelé deux fois pendant le confinement pour prendre des nouvelles : on se sentait un peu soutenus", affirme celle qui est désormais lycéenne. Pour son frère Timothée, le confinement a été un peu plus long à supporter. "Au début, j'étais content mais au bout d'un moment, faire école à la maison pendant deux mois de confinement, c'était un peu énervant donc j'étais content de retourner à l'école", décrit l'élève de 11 ans.

Comme beaucoup de familles mayennaises, les Léger avaient hâte que le confinement prenne fin, mais ils reconnaissent que c'était agréable de passer ce moment particulier à quatre.