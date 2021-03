Un an de Covid à Marseille : "Les marins-pompiers ont appris à contrôler le Covid dans une guerre permanente"

Le 17 mars symbolise les "un an" du premier jour du premier confinement mais ce n'est pas vraiment une date anniversaire pour les marins-pompiers de Marseille. L'épidémie de Covid-19 a commencé à les mobiliser dès le rapatriement des français de Wuhan à Carry-le-Rouet, c'est à ce moment là que les marins-pompiers de Marseille sont entrés en guerre contre le covid raconte le Contre-Amiral Patrick Augier. Des marins-pompiers obligés par la suite de mettre en place une cellule de crise pour épauler le SAMU et les urgences qui étaient totalement débordées. Mais c'est avec une grande humilité que le Contre-Amiral Patrick Augier analyse l'action des marins-pompiers.

Cela fait partie de notre métier de faire face à des pandémies et à des crises mais là la difficulté c'est qu'on était dans l'inconnu. Donc très vite on a préparé des réponses pour savoir détecter le virus, désinfecter nos engins pour transporter les Marseillais en sécurité

Les marins-pompiers de Marseille mobilisés auprès des patients mais aussi sur le terrain. Leur technique d'analyse des eaux usées a été saluée au niveau national. Elle permet encore aujourd'hui d'avoir une vision de l'évolution de l'épidémie. Dès le mois de Juin 2020 les marins-pompiers ont commencé à analyser les eaux usées de Marseille.

Cette technique est partie de ce qui se faisait au Japon. On a fait très vite des essais sur le bateau du Ponant et comme nous voulions protéger les résidents des Ehpad on a voulu se lancer dans l'analyse à Marseille. C'est aujourd'hui le moyen le plus pertinent et rapide pour trouver les foyers épidémiques.