Un an de Covid : retour sur vos belles initiatives dans les Hauts-de-France

Retour un an en arrière dans le cadre de notre journée spéciale "2020 - 2021 : 12 mois qui ont changé nos vies" !

Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement.

Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé dans les Hauts-de-France.

Des séances de e-cinéma

Puisqu'on ne peut plus aller au cinéma à cause du coronavirus et du confinement, c'est le cinéma qui vient à nous ! Pour “participer” à la séance, il faut habiter dans un périmètre entre 5 et 50 kilomètres d’une salle qui diffuse le film, puisque les séances sont géo-localisées. Ensuite, il suffit de se connecter à la salle virtuelle via ce site internet, d'acheter son billet et ensuite de vous installer confortablement dans votre canapé.

Un ouvre-porte avec le pied, objet anti-covid

La société Thirard dans le Vimeu commercialise depuis peu une poignée de porte qui s'ouvre avec le pied. Un objet destiné au départ aux personnes handicapées et qui va trouver d'autres usages pour lutter contre le coronavirus.

Une tombola au profit de la Croix-rouge

C’est sa contribution à l’effort national de lutte contre le coronavirus : le pilote nordiste Adrien Van Beveren lance une tombola au profit de la Croix-rouge. Le triple vainqueur de l'Enduro du Touquet propose de gagner sa moto d’entrainement. De quoi mobiliser les passionnés de moto.

Une borne interactive distribuant du gel hydroalcoolique

Spécialisée dans les solutions digitales innovantes, l'entreprise InStore Solution basée à Ennevelin produit des bornes interactives notamment pour la grande distribution. Avec le crise du coronavirus, elle a eu l'idée d'intégrer un distributeur de gel hydroalcoolique à ses appareils.