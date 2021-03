Un an de Covid : retour sur vos belles initiatives en Normandie

Retour un an en arrière dans le cadre de notre journée spéciale "2020 - 2021 : 12 mois qui ont changé nos vies" !

Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement.

Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé en Normandie.

Une plateforme d'entraide en ligne lancée à Sotteville

La mairie de Sotteville a mis en ligne une plateforme, "MonSotteville.fr", destinée à l'entraide entre habitants de la commune : aide aux devoirs, livraison de courses, animations...

Des initiatives pour aider les personnes âgées ou dépendantes

Alors que les déplacements sont réduits en France pour endiguer l'expansion de la pandémie de coronavirus, des initiatives solidaires se mettent en place pour aider les personnes âgées, isolées ou fragiles à faire leurs courses. C'est le cas dans plusieurs villes normandes.

à lire ici Coronavirus : en Normandie, des initiatives pour aider les personnes âgées ou dépendantes

Une grande surface accueille des boutiques de proximité

L'enseigne E.Leclerc de Villers-Bocage dans le Calvados a décidé d'accueillir trois boutiques de proximité au sein de son magasin. Un coup de pouce solidaire pour aider les commerçants de la commune qui ont été contraints de fermer leurs portes en raison du reconfinement.

Des poèmes enregistrés par des collégiens pour les personnes isolées

Des élèves de 4ème du collège REP+ des Provinces à Cherbourg, envoient des poèmes enregistrés aux personnes seules pendant ce confinement. Un projet mené par Hélène Dargagnon, professeure de français.