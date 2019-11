Un an de gilets jaunes : à Ajaccio le dépôt pétrolier, symbole inattendu de la contestation

Corse, France

Déterminés ! C'était le maître mot des gilets jaunes ajacciens. Ils avaient annoncé qu'ils ne resteraient pas les bras croisés. Respectant leur mot d'ordre, ils sont passés à l'action le 28 janvier 2018, bloquant l'accès au dépôt pétrolier du Vazziu à Ajaccio. Ils ont dressé des barricades. Certains se sont même enchaînés aux grilles.

Les gilets jaunes ajacciens ont reçu les renforts de leurs collègues du Valinco et de Porto-Vecchio. Ils portaient tous les mêmes revendications, demandant notamment une baisse immédiate du prix de l'essence à la pompe.

Quelques semaines plus tard, avait lieu à Bastia la conférence sociale voulue par la Collectivité de Corse. Lors de sa session du 21 février 2018, une résolution synthétisant les travaux de la conférence sociale sur le prix du carburant et des produits de consommation courante a été votée à l'unanimité par l'assemblée de Corse. Ce vote a été salué par des applaudissements dans l'hémicycle, notamment ceux de gilets jaunes venus assister à la session. Cette résolution a été portée par les présidents de l'Exécutif de Corse, de l'Assemblée de Corse et du CESEC. Parmi les mesures les plus importantes, la création d'un panier de 233 produits dont le bas prix devait être garanti et contrôlé et la demande d'une fiscalité adaptée à l'insularité dans le domaine des carburants à l'instar de ce qui est en vigueur à la réunion (TVA à 0% et suppression de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes).