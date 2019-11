Un an après le début du mouvement des gilets jaunes, certains commerçants bordelais sont inquiets, d'autres plus sereins à la veille de la manifestation déclarée du samedi 16 novembre à Bordeaux.

Un an de gilets jaunes : à Bordeaux, les commerçants plus ou moins inquiets avant la manifestation de samedi

Bordeaux, France

Samedi 16 novembre, les gilets jaunes comptent se faire entendre en manifestant dans les rues de Bordeaux, un an après la naissance de leur mouvement. Une manifestation déclarée, dont l'un des parcours a été validé par la préfecture de Gironde. Les commerçants eux, sont plus ou moins inquiets.

Dans les rues du centre-ville, la plupart d'entre eux attendent de voir l'ampleur de la mobilisation. "C'est l'inquiétude et on en a marre de voir des gens qui nous empêchent de travailler simplement, c'est la seule chose qui nous embête, explique David, gérant d'une bijouterie rue Sainte-Catherine. Tout dépend de la mentalité et de l'état du défilé, si il le faut, on fermera."

Fermer boutique en cas de débordements, c'est arrivé à Didier, il tient un cabinet de curiosité rue des remparts, axe parfois bloqué par les forces de l'ordre ou enfumé par des gaz lacrymogènes : "Pour moi cet anniversaire, ce n'est pas un anniversaire, c'est au contraire un mauvais souvenir. Donc je ne présage rien, je ne sais pas. Le seul problème c'est qu'il va certainement y avoir moins de monde, parce que les gens qui avaient eu peur, qui ne revenaient pas le samedi au début et jusqu'au mois d'avril, ne viendront pas.

Une manifestation déclarée

Le fait que la manifestation soit déclarée rassure à moitié ce professionnel, en revanche pour d'autres, c'est très positif. "C'est rassurant vu que les organisateurs sont là aussi pour faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de violences, considère Driss Ben Haddou, président de l'association des commerçants de Saint-Michel. Il faut rappeler que la majorité des gilets jaunes ne sont pas des casseurs, et on espère que ça se passera bien." Bruno, commerçant rue des remparts, pense que la mobilisation sera moindre : "Je suis parfaitement serein, on ne fait pas la révolution sous la pluie et par 10 degrés, et c'est une manifestation autorisée". En un an, ce gérant dit avoir perdu environ 20 % de chiffre d'affaires en cumulé.