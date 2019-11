Un an de "gilets jaunes" : à Châteauroux, le retour houleux du médiatique Jean-François Barnaba

En quelques semaines, Jean-François Barnaba est passé de figure médiatique du mouvement des "gilets jaunes" dans l'Indre à "persona non grata" sur les ronds-points. Cet habitant du Blanc a payé cher les révélations sur son salaire mensuel de 2.600 euros, alors qu'il ne travaillait plus.

Châteauroux, France

De la farine et des œufs jetés en guise d'accueil. Le retour de Jean-François Barnaba sur les ronds-points de Châteauroux a été très tendu ce 7 décembre 2018. C'est l'une des images marquantes du mouvement des "gilets jaunes"dans l'Indre. Jean-François Barnaba, c'est un habitant du Blanc. En quelques jours, il devient une figure médiatique. Il fait le tour des plateaux télé et radio parisiens. Il y est présenté comme un "gilet jaune" de l'Indre et revendique en être l'un des visages.

Un salaire mensuel de 2.600 euros sans travailler qui passe mal...

L'ascension a été rapide pour Jean-François Barnaba. La chute a été encore plus brutale. Le 6 décembre, une information change tout. On apprend que cette figure des "gilets jaunes" de l'Indre gagne 2.600 euros par mois alors qu'il ne travaille plus depuis dix ans. En 2008, il est mis à l'écart de son poste de Directeur de la culture, du tourisme et du patrimoine au sein du Conseil départemental de l'Indre. Il est rémunéré par le centre départemental de gestion, qui est un organisme chargé de reclasser les fonctionnaires privés d'emploi. Jean-François Barnaba insiste : il souffre de cette situation.

L'information passe mal au sein du mouvement des gilets jaunes. Voilà pourquoi l'accueil est houleux, ce 7 décembre 2018, sur un rond-point de Châteauroux. Les échanges sont tendus, chaque camp hausse la voix. "De l'argent, il y en a, dans les caisses de Barnaba !", chantent certains gilets jaunes. "2 600 euros par mois pour ne rien faire, je ne le trouve pas dans la logique des gilets jaunes", ajoute un autre manifestant.

Jean-François Barnaba tente de clarifier sa position. Il dit ne pas se revendiquer comme un porte-parole des gilets jaunes. Mais les discussions tournent court. Le gilet jaune est obligé de quitter le rond-point, sous les huées d'une partie des manifestants.

Jean-François Barnaba se mettra longtemps en retrait du mouvement des gilets jaunes. Il revient sur le devant de la scène au moment des élections européennes, en mai 2019. Il apparaît, gilet jaune sur le dos, aux côtés de Florian Philippot pour une liste commune avec Les Patriotes, le mouvement de l'ancien membre du Rassemblement national. Leur liste ne rassemblera que 0,65 % des voix.