Un an de gilets jaunes : à Cherbourg, une haie d'honneur de manifestants pour les CRS

Cherbourg, France

Le 27 novembre 2018, environ 400 "gilets jaunes"ont bloqué l'accès à la gare maritime de Cherbourg. Leur objectif : qu'aucun camion ne prenne le ferry de 22 heures. Un an après le début du mouvement des "gilets jaunes", cette soirée est restée gravée. Un long face-à-face était engagé avec les forces de l'ordre. La veille, les "gilets jaunes" avaient été délogés du carrefour d'accès la gare maritime de Cherbourg à coup de gaz lacrymogène. Vers 22h, le directeur du port est venu annoncer aux manifestants que le ferry Le Barfleur était parti, qu'il n'y aurait plus de bateau ce mardi soir et peut-être pas plus le lendemain "à cause de la météo".

Haie d'honneur

Les "gilets jaunes" cherbourgeois, encouragés par cette première victoire, sont venus au contact des CRS pour poursuivre sur leur lancée. Après avoir obtenu qu'un membre des forces de l'ordre retire son casque, les manifestants ont finalement libéré le passage aux CRS. Ce soir-là, le 27 novembre 2018, les "gilets jaunes" ont fait une haie d'honneur aux CRS qui repartaient dans leurs fourgons. Une scène immortalisée en vidéo par France Bleu Cotentin.