Un an de gilets jaunes : Donges et son jardin partagé

Donges, France

A Donges, les gilets jaunes ont créé un jardin partagé. Le terrain appartient à un couple de gilets jaunes, Julie et Nicolas, qui résident dans la campagne au lieu-dit Tréveneux ; ils ont décidé de le partager avec ceux qu'ils côtoient depuis 5 mois. Ils ont monté une association. Ils se retrouvent le dimanche après-midi pour jardiner ensemble. Quand il sera l'heure de récolter, la production sera partagée.

Les semis seront bientôt prêts à être plantés © Radio France - Anne Patinec

Lieu de partage et de retrouvailles

Si au début, l'objectif de Julie et Nicolas était surtout l'autosuffisance alimentaire, ils se sont rendus compte que pour la majorité des jardiniers en herbe, la priorité est surtout le partage et la convivialité. Les plus expérimentés apprennent aux néophytes à cultiver la terre de façon naturelle. Plusieurs possèdent déjà des potagers mais ils viennent là pour le lien social et le partage. Ils veulent aussi montrer que les gilets jaunes savent être constructifs et sortir de l'image de casseurs.

L'idée est de pouvoir continuer ensemble. Il y a une cohésion qui s'est créée il y a cinq mois. On ne voit plus les choses de la même manière grâce au mouvement des gilets jaunes. Le jardin partagé va permettre de vivre plus dignement plutôt que de survivre" Julie

La récolte sera partagée entre les "jardiniers" -