Un an de gilets jaunes : à Limoges, la zone du Family Village, symbole inattendu de la contestation

Limoges, France

Lorsque l'on se rend sur le rond-point du Family Village le 19 novembre 2018, au troisième jour du mouvement, il y a un élément qui saute immédiatement aux yeux : des files interminables de camions, totalement à l'arrêt, rendant impossible l'accès au rond-point, et à la grande zone commerciale du nord de Limoges. Sur, et autour, du rond-point les gilets jaunes ont allumé des feux pour lutter contre le froid alors que la nuit tombe sur cette troisième journée de mobilisation.

Du rond-point du Family Village au rond-point de Grossereix

Dès le début de la contestation, le Family Village est bloqué par les gilets jaunes qui y voient un symbole du capitalisme et du pouvoir d'achat. Il faut ajouter à cela que l'unique rond-point qui en permet l'accès est situé sur la RN520 qui permet elle de rejoindre la route d'Angoulême et de Poitiers. Même si la police intervient dès le 21 novembre, rien n'y fait. Les gilets jaunes décident tout bonnement de partir en amont, sur le rond-point de Grossereix, à la sortie de l'autoroute A20. Ils y construisent une cabane, s'y réunissent. Le lieu sert alors de base arrière et les manifestants continuent de venir, le week-end et le soir, aux abords de la zone commerciale.

Les commerçants ont vu rouge pour les fêtes de fin d'année

Côté commerçants, on aimerait clairement oublier cette fin d'année 2018 où les samedis noirs se sont enchaînés. Par exemple, le premier week-end d'ouverture exceptionnelle avant noël les chiffres d'affaires sont en baisse de 20, 50 parfois 70%. Lorsque Cédric, patron d'une brasserie, regarde ses comptes, le constat est sans appel : 0 couvert le 17 novembre où il a tout simplement fermé. En moyenne 50% de couverts en moins sur les autres samedis jusqu'à la mi décembre. Le 18 décembre, une nouvelle intervention de police a lieu sur le rond-point de Grossereix. Des pelleteuses démontent méthodiquement la cabane sous le regard des manifestants. C'est là que la situation se débloque. "C'est comme si on avait, d'un coup, lâché les vannes" commentent Cédric qui voit son nombre de couverts repartir,immédiatement, à la hausse.

Même si le mouvement s'est largement essoufflé depuis le printemps, chaque week-end une dizaine de gilets jaunes continue de venir, chaque week-end, sur le rond-point de Grossereix, jamais bien loin du Family Village.