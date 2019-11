Un an de gilets jaunes : à Pau, quand les policiers ont enlevé leurs casques face aux manifestants

Pau, France

D'un côté, près d'un millier de gilets jaunes. En face deux lignes de policiers et gendarmes. Les deux face-à-face pendant près d'une heure. L'image se déroule rue Saint-Louis, à côté de la mairie de Pau, le 1er décembre 2018.

Une confrontation tendue entre les deux camps. Et puis cette main tendue des gilets jaunes : "si vous enlevez vos casques, on s'en ira dans le calme" affirme l'un des manifestant. Après plusieurs minutes, les forces de l'ordre acceptent. Têtes nues, applaudis par les gilets jaunes qui chantent une Marseillaise.

Un geste de négociation, pas de soutien

Cette image va être reprise des centaines de fois sur les réseaux sociaux avec cette affirmation : "A Pau, les policiers soutiennent les gilets jaunes". Certaines publications seront partagées plus de 500.000 fois. En réalité il s'agit bel et bien d'une négociation et non d'une marque de soutien.

Quelques minutes après ce geste de la part des policiers, un œuf vol depuis la foule des gilets jaunes pour s'écraser sur un policier au premier rang comme vous pouvez le voir sur nos images filmées le soir-même.

Ils remettent les casques, négociation terminée et c'est reparti pour de longues minutes de face à face. Certains quittent la foule pour se désolidariser. Parce que le contexte était très tendu ce soir-là. L'intervention de la police et des gendarmes a été provoquée par une dizaine de manifestants qui ont tenté de forcer le portail de la mairie, jettent de la terre, des pierres et des pétards sur les vitres plus tôt dans la soirée.