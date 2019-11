Un an de gilets jaunes au Pays Basque: anniversaire dans le calme

Bayonne, France

Ce we place à l'acte 53 des gilets jaunes. Voila un an que le mouvement de contestation a débuté. Au pays Pays Basque l’anniversaire s'est déroulé dans le calme. Samedi quelques gilets jaunes se sont rassemblés, sous une forte pluie, sur l'autoroute A63 au niveau du poste frontalier de Biriatou. Ils ont été rapidement délogés par les forces de l'ordre afin que la circulation ne soit pas perturbée. Certains gilets jaunes ont rejoint un groupe de landais à Saint-Paul les Dax.

Un dimanche à Bayonne

Ce dimanche un groupe de gilets jaunes s'est constitué sur un site symbolique: le pont Grenet de Bayonne. C'est là que le mouvement s'est fait connaitre l'an dernier. Au niveau du rond point du "pont rouge" des tracts ont été distribués aux automobilistes afin d'expliquer les causes et les raisons d'un mouvement qui ces derniers mois s'est effrité. La question du pouvoir d'achat et le niveau des salaires restent des thèmes centraux. La journée de dimanche s'est passée dans le calme.

Stéphane: "On lâche rien" Copier