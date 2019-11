Un an de gilets jaunes : à Avignon, l'état de siège le 30 mars 2019

Avignon, France

Ce samedi 30 mars 2019, les Avignonnais se réveillent avec une ville barricadée. Les forces de l'ordre sont postées à toutes les portes du centre-ville, il n'est possible d'entrer dans l'intramuros que par la porte de la République, les voitures et les piétons sont fouillés, il faut justifier de la raison pour laquelle on veut accéder au centre-ville ou montrer un justificatif de domicile. Une file d'attente se forme au barrage.

Filtrage porte de la République © Radio France - David Bérard

Un hélicoptère de la gendarmerie survole le centre-ville. Le préfet interdit de manifester dans l'intramuros par craintes de débordements. Quelque 250 gilets jaunes arrivent malgré tout à entrer en ville. Ils seront repoussés violemment par les CRS en nombre.

Le centre-ville est désertée par les habitants. La majorité des commerces n'a pas ouvert, les terrasses sont vides. Ce sera un samedi noir pour le commerce local.

La place de l'horloge entièrement vidée de ses terrasses © Radio France - Daniel Morin

Il y aura eu, ce samedi 30 mars, des armes (des haches notamment) confisquées, 23 interpellations et 21 personnes placées en garde à vue pour destructions de mobilier urbain, jets de projectiles sur personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage et rébellion, participation armée à une manifestation, détention et transports de substances explosives ou incendiaires, ports d'armes. Une voiture de la police municipale sera caillassée près du palais de justice sans faire de blessés parmi les occupants.