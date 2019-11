Afin d'assurer " la liberté de circuler" et la sécurité, la préfecture du Doubs interdit les manifestations de gilets jaunes sur quinze lieux du département.

Un an de gilets jaunes : des interdictions de manifester dans le Doubs

Des rassemblements sont prévus ce weekend en Franche-Comté pour les 1 an du mouvement des gilets jaunes.

Doubs, France

Un an presque jour pour jour, le mouvement des gilets jaunes naissait. Dans le cadre des un an de la mobilisation, la préfecture du Doubs a décidé d'interdire par arrêtés, les manifestations sur 15 lieux du département. L'objectif, indique la préfecture est d'"assurer la liberté de circuler et de commerce ainsi que de prévenir les troubles à l'ordre public".



Les lieux interdits ce weekend :