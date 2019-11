Un an de gilets jaunes : des scènes d’émeutes le 8 décembre 2018 à Toulouse

Il y a un an, le 17 novembre 2018, la mobilisation des gilets jaunes commençait partout en France. A Toulouse, des débordements ont eu lieu le 8 décembre 2018, pour l'acte 4. Retour sur ces violences qui ont surpris et choqué les Toulousains.

Toulouse, France

Le 8 décembre 2018, c'est le quatrième samedi que les gilets jaunes se mobilisent sur les ronds-points de la France entière et à Toulouse. Pour ce "4e acte", une marche pour le climat est organisée en même temps dans la ville rose. Depuis le 17 novembre, les manifestations se déroulaient plutôt dans le calme, mais ce samedi là, vers 14h45, à peine dix minutes après le départ de la manifestation, celle-ci est coupée en deux à Compans-Caffarelli. Les forces de l'ordre ont repéré des casseurs et s'immiscent dans le cortège. Des affrontements commencent et deviennent particulièrement violents alors que les manifestants se déplacent vers le quartier Saint-Cyprien, de l'autre côté de la Garonne.

Barricades enflammées

Des dizaines de commerces et de banques sont alors attaqués, notamment avenue Etienne Billières, du mobilier urbain est dégradé, des barricades sont érigées avec du matériel de chantier et enflammées. Les forces de l'ordre, qui utilisent des gaz lacrymogènes, se retrouvent vite dépassées. Dans le musée des Abattoirs, juste à côté, des visiteurs sont confinés. Les CRS chargent à deux reprises sur les émeutiers qui de leur côté utilisent parfois des briques et qui finissent par se retrancher dans un immeuble à la nuit tombée. Aux alentours de 18h, les pompiers reprennent petit à petit le contrôle du centre-ville et éteignent les barricades.

Le 9 décembre 2018, la préfecture de Haute-Garonne indique qu'elle a recensé environ 6.000 manifestants. Il y a eu 40 blessés dont 28 membre des forces de l'ordre. Au total, 39 personnes ont été interpellées avec différentes armes (bombes artisanales, armes blanches, marteaux, gourdins, liquides inflammables...).

"Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes particulièrement violents qui n'ont pour but que de détruire" affirmait le préfet de Haute Garonne et d'Occitanie, Etienne Guyot dans un communiqué publié le 8 décembre 2018 vers 19h.

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc avait lui aussi dénoncé ces violences, qu'il redoutait quelques jours plus tôt.

Suite à ce 8 décembre 2018, de nombreux autres samedis ont été émaillés d'incidents violents dans la ville rose et le maire a évalué les dégâts à près de 3 millions d'euros.