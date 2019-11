Un an de gilets jaunes : devant l'usine sarthoise de lacrymos, une mobilisation symbolique

Précigné, France

Ce n'est pas, et de loin, la plus forte mobilisation qu'ait connue la Sarthe depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", mais c'est l'une de celles dont la charge symbolique reste la plus forte : le 7 décembre 2018, une trentaine de personnes se rassemble à Précigné, près de Sablé-sur-Sarthe, où se trouve l'usine Alsetex, leader européen des produits de maintien de l'ordre. La photo publiée par France Bleu Maine va rapidement faire le tour des réseaux sociaux, alors qu'on est encore au tout début du débat sur le maintien de l'ordre par les forces de police et de gendarmerie impliquées dans la sécurisation des manifestations.

Symboles forts pour mobilisation faible

Agenouillés, mains derrière la tête : cette pose adoptée par les gilets jaunes devant Alsetex sera souvent reproduite dans les manifestations qui suivront. Elle fait référence à l'interpellation la veille à Mantes-la-Jolie de lycéens, interpellation dont les images filmées par un policier ont suscité une vague d'indignation. L'enquête préliminaire confiée à l'IGPN, la "police des polices", a depuis été classée sans suite.

On est aussi moins d'une semaine après les violences du 1er décembre 2018 à Paris, lors desquelles 133 personnes ont été blessées. De quoi donner plus d'écho encore à cette image de la manifestation devant l'usine sarthoise, malgré la faiblesse de la mobilisation. Un nouvel appel à rassemblement en mars 2019, bien que très relayé sur les réseaux sociaux, n'attirera pas plus de monde.