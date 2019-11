Un an de gilets jaunes : en Sarthe, "ce n'est pas fini!"

Des appels à "reprendre" les ronds-points circulent afin de marquer le premier anniversaire du mouvement des "gilets jaunes". Signe que de la "rancœur" existe encore, selon l'un d'entre eux, Jean-Claude Leroyer un Sarthois qui publie un livre sur l'histoire de cette mobilisation sociale.

Sarthe, France

Un an après le début du mouvement des "gilets jaunes, "rien n'a changé", affirme tout net Jean-Claude Leroyer. Ce Sarthois, lui-même manifestant de la première heure, publie ses "Chroniques d'un vieux Gilet Jaune en Sarthe et à Paris" (Eric Jamet éditeur). Un ouvrage dans lequel il retrace de manière chronologique sa vision de la crise sociale française, telle qu'elle a éclaté le 17 novembre 2018. Invité de France Bleu Maine, Jean-Claude Leroyer dit percevoir une "rancœur" persistante chez les gilets jaunes. Il espère que nombreux Sarthois répondront à l'appel de "reprendre" les ronds-points durant le week-end des 16 et 17 novembre 2019.

Le Sarthois reconnait toutefois que l'avenir de ce mouvement est incertain. "On ne sait pas comment va réagir le gouvernement", explique-t-il. "Pour l'instant, les gilets jaunes n'ont pas vu les 17 milliards d'euros annoncés".Jean-Claude Leroyer ne juge pas utile une structuration du mouvement pour, par exemple, peser davantage sur le plan politique. "C'est un mouvement de contestation", plaide-t-il, "il n'a pas vocation à s'intégrer dans un système qu'il combat".

