Retour en images et en vidéo sur les temps forts de la contestation des gilets jaunes dans le Nord Franche-Comté. L'incendie du péage de Fontaine a notamment marqué les esprits.

Un an de gilets jaunes : le péage de Fontaine, près de Belfort, lieu de la contestation

Les blocs verts qui délimitent les pistes ont été incendiés et les caméras de vidéosurveillance arrachées.

Territoire de Belfort, France

Après un an de mobilisation, retour en images et en vidéo sur les temps forts de la contestation des gilets jaunes dans le Nord Franche-Comté : l'incendie du péage de Fontaine, une demande en mariage entre gilets jaunes à Belfort, et un Terrifortain interpellé en marge des dégradations sur l'Arc de Triomphe.

Incendie volontaire au péage de Fontaine

Point culminant des tensions dans le Nord Franche-Comté : plusieurs départs de feu volontaires sur les installations du péage de Fontaine, en février 2019.

Blocage et incendie du péage de Fontaine de Belfort par les gilets jaunes. © Maxppp - Frederic Hermann/Wostok Press

Près de 400 gilets jaunes s'y étaient rassemblés dans la journée. Des caméras avaient aussi été détériorées au péage et de la colle insérée dans plusieurs lecteurs de carte bleue. Le parquet de Belfort avait ouvert une enquête.

Une demande en mariage entre gilets jaunes à Belfort

L'image a également fait le tour des réseaux sociaux. En janvier, Mourad, un gilet jaune alsacien, avait fait sa demande en mariage à Virginie, en marge de la manifestation interrégionale des gilets jaunes, sur la place de l'Arsenal à Belfort.

La manifestation avait rassemblé ce jour-là 2.500 gilets jaunes venus de Franche-Comté, des Vosges et d'Alsace.

Dégradations sur l'Arc-de-Triomphe : un Terrifortain interpellé

Autre image forte : ce tag réalisé sur l'un des piliers de l'Arc de Triomphe le 1er décembre 2018. Si l'auteur présumé de ce tag est un habitant du Doubs, un gilet jaune originaire du Territoire de Belfort avait lui aussi été interpellé après les dégradations commises à l'intérieur. Il aurait été aperçu sur les caméras de vidéo surveillance en train de pénétrer dans le monument parisien.