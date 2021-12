Il y a un an débutait la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 à l'Ehpad Champmaillot à Dijon. L'occasion pour les autorités de dresser le bilan.

Côte-d'Or : après un an de vaccination contre le Covid-19, 416.000 personnes ont reçu une première injection

La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 a été lancée il y a un an, à l'Ehpad Champmaillot à Dijon, ainsi qu'à Sevran en région parisienne. Pour les autorités, c'est le moment de dresser le bilan, dans un communiqué la préfecture de Côte-d'Or indique qu'en une année, "plus de 416.000 personnes ont reçu une première injection et 190.000 ont bénéficié d'une dose de rappel."

Appel à la vigilance

Les autorités qui rappellent à nouveau à la prudence en cette période de fêtes, "la forte circulation épidémique observée dans le département comme sur l'ensemble du territoire national doit nous conduire à la plus grande vigilance. En cette période de fêtes de fin d'année, il est d'autant plus indispensable que nous nous prémunissions collectivement contre le risque de formes graves de la covid19, pour soulager les hôpitaux et protéger nos proches."