Un début de printemps sous affluence pour les jardineries béarnaises

Avec le début du printemps qui coïncide avec le retour du soleil et de températures plus douces, les jardineries ont fait le plein ce week-end. Comme chez Boncap, à Lescar. Même si on est nettement en dessous de la fréquentation sous confinement.

Dans les allées - bien remplies pour un dimanche matin - de la jardinerie Boncap, à Lescar on croise notamment Olivier, un grand pot dans les bras. Chez lui, à Soumoulou, il a 1400m2 de jardin : "Maintenant que les beaux jours arrivent, on veut acheter des arbustes, donc là on cherche un citronnier. Donc il faut acheter le pot et le citronnier. On veut quand même quelque chose de qualité et de beau. Donc pour le budget, on est dans les 150 euros." Mais pas besoin d'avoir beaucoup de place et un gros budget pour venir acheter des plantes en ce début de printemps. "Je suis venue combler les trous dans les jardinières de ma terrasse", explique Jessica, qui vit dans un petit appartement à Pau. "J'essaye de voir qu'est ce que je peux mettre qui dure un peu pour une année ou deux. Et là, c'est juste pour faire un petit réassort, donc j'ai un petit budget, à peu près 30 euros."

Les jardineries se frottent les mains

A Lescar, le magasin est l'un des seuls des environs à être ouvert le dimanche toute la journée. Olivier Gey gère le marché des fleurs. Et depuis que le beau temps est revenu, il voit passer beaucoup de monde et les budgets des clients sont variés. "Soit ils ont vraiment un projet de jardin et à ce moment là, ils nous demandent éventuellement de faire un petit devis avec des plans. Là ils savent que c'est tout un jardin donc il prévoit un peu de budget. Soit ils font tout d'un coup ou bien ils essaient de diviser sur la saison ou sur une année. Ou bien ils viennent vraiment au coup de coeur. Et là, c'est vrai, on vient pour pas grand chose ou bien on repart avec le chariot plein."

Pour faciliter les achats, le magasin propose des promotions © Radio France - Florent Vautier

Ici, sur un week-end, on enregistre en ce moment environ 1600 passages en caisse. Mais c'est nettement moins qu'au moment des confinements, à la même période, en 2020 et en 2021, où on était plus proche des 3.000 passages. Selon Olivier Gey, "les gens étaient vraiment chez eux et en avait profité pour refaire leur jardin en entier. Avec aussi tout ce qui était repos dans le jardin avec les salons de jardin, les barbecues... Après, oui, il y a un peu moins de monde, mais il faut voir sur le reste de la saison. On est quand même avec une clientèle assez régulière et les gens sont entrés dans une saison un peu précoce, surtout au niveau du potager où les gens achètent déjà beaucoup de légumes notamment. Le gros de la saison se fera quand même au mois de mai, C'est là où vraiment on aura le verdict." En espérant aussi que ce beau temps, en ce début de printemps, soit toujours au rendez vous.