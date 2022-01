Un début de soldes timide à Montpellier

Depuis le 12 janvier, les soldes ont commencé. L'année dernière, les soldes d'hiver ont été reportés de deux semaines à cause de la situation sanitaire. Cette année ils sont maintenues, mais cela ne se passe pas comme les commerçants l'espéraient. Entre la cinquième vague de Covid-19, le variant Omicron et le retour des manifestations anti-pass sanitaire tous les samedis dans l'Ecusson; la plupart des commerçants se demandent comment ils vont tenir.

C'est le cas de la propriétaire de la boutique de vêtement Daniel Angel près de la rue de la Loge. Cela fait six ans qu'elle gère son magasin et c'est la première saison où elle propose ses produits soldés. La créatrice de la marque 100% locale est désemparée face à la situation, "c'est catastrophique, il n'y a pas grand monde". Elle ne sait plus quoi faire, "y a eu le confinement donc il y a eu le soutien de l'État, aujourd'hui on nous dit : ouvrez".

"Les rues sont vides"

La créatrice de la marque Danielle Engel Copier

Pas très loin de là, Léa, vendeuse dans la boutique de chaussures Faguo, reste optimiste malgré tout. "L'air de rien on s'en sort pas trop mal car finalement le peu de client qu'on a achète un peu plus". Dans son magasin chaque samedi c'est la même chose : "soit des gens viennent se réfugier dans le magasin pour pas se retrouver dans la manifestation soit personne en fait".

Léa, vendeuse dans le magasin Faguo Copier

Pour Laurence, gérante du magasin de vêtements Beaucoup Store, c'est très compliqué "depuis ce matin j'ai du avoir deux clientes qui sont rentrées dans le magasin". Elle est seulement à mi-parcours des soldes qui se terminent le 8 février mais elle a assure avoir déjà perdu 20% de sa fréquentation habituelle. L'absence de clients à cause des manifestations, elle le comprend :"vous avez pas forcément envie en période de pandémie de vous retrouver dans des groupes, ça peut effrayer les gens de venir sur Montpellier".