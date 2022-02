Les SDF hébergés dans les caravanes à Tours retrouvent un début de vie normale

La première Nuit de la solidarité de Tours a livré son verdict. Le 20 janvier, 36 % des sans-abris interrogés déclarent avoir été hébergés pour la dernière fois il y a plus d'un an. Avec le dispositif "La Maison", ils ont une chance de se réinsérer dans la société, avec un logement pérenne.

Depuis plus de deux mois, Nicolas habite une des six caravanes installées Quai Marmoutier, en bord de Loire à Tours.

Dans la nuit du 20 au 21 janvier, 39 sans-abris ont été recensés dans les rues de Tours, grâce à la Nuit de la solidarité. Un questionnaire avait notamment été remis par des bénévoles pour connaître leurs difficultés. Conclusion : 36 % d'entre eux déclarent avoir été hébergés pour la dernière fois il y a plus d'un an.

Pour répondre à ces besoins, l'association Entraide et Solidarités et la ville de Tours accueillent depuis la fin du mois de novembre des résidents sur un site d'hébergement, baptisé "La Maison". Actuellement, six caravanes sont occupées et installées quai Marmoutier, dans le quartier Paul-Bert à Tours. De nouveaux résidents pourront bientôt occuper des "tiny-houses" toutes neuves.

Des maisons avec tout le confort nécessaire

Nicolas habite une caravane depuis deux mois. À l'intérieur, un frigo, un canapé et un lit pour qu'il puisse se reposer. "C'est chez moi ici", déclare tout sourire l'ancien sans-abri. Auparavant, il dormait dans des caves, des parkings ou bien des halls d'immeubles.

"Je suis posé. Le soir, je sais où aller, je sais où dormir. Il y a à manger, il y a ce qu'il faut", assure Nicolas, qui a encore du mal à maîtriser ses émotions lorsqu'il parle de son nouveau cocon. Cette caravane, c'est un nouveau départ pour lui. Il reçoit de la visite de ses amis, de son frère. Il garde même les chiens de ses proches en attendant d'avoir le sien.

Dans quatre à six mois, j'aurai mon appartement - Nicolas, ancien sans-abri

Avec ce nouveau logement, il peut enfin se projeter. Il s'apprête à travailler dans le bâtiment, via un chantier d'insertion. Dans la rue, c'était impossible. "On ne sait pas à quelle heure on se couche, les gens font la fête la nuit. On n'a pas de réveil."

Mais ses projets de vie ne s'arrêtent pas là, il voit la caravane comme un tremplin. D'ici quatre mois, il espère avoir son propre chez lui. Et retrouver ainsi une vie normale.