Un déconfinement pour Noël ? À Strasbourg, on hésite entre espoir et résignation

C'est donc un Noël sous conditions : "le confinement sera levé si les objectifs sanitaires sont atteints" a annoncé ce mardi 24 novembre Emmanuel Macron lors d'une allocution. Au 15 décembre, il faudra donc passer sous la barre des 5.000 contaminations par jour pour envisager se déplacer et retrouver de la famille. Pour ceux qui attendaient ces annonces pour prendre les billets de train ou acheter les cadeaux, l'attente se prolonge donc.

La soirée avait d'abord bien commencé, avec une annonce sur les déplacements qui a soulagé tout le monde. A partir de ce samedi, "les déplacements pour motifs de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km autour du lieu de confinement, et pour trois heures". Dans les salons et sur les canapés, on a poussé un ouf de soulagement.

Mais ensuite, les choses se sont gâtées... "En fait aujourd'hui, il ne nous annonce rien, il faudra attendre le 15 décembre", déplore Juliette et son mari, habitants du quartier du Neudorf à Strasbourg. "Mais bon, on ne se fait pas tellement d'illusion, je ne pense pas qu'on va réussir à diviser par quatre les contaminations en deux semaines et demi..." Alors la famille envisage de passer les fêtes en comité restreint : juste les parents et leurs trois filles. "On téléphonera aux grands-parents, on va faire quelques cadeaux qu'on enverra par colis", anticipe René-Pierre, le papa.

"S'il faut passer Noël loin de ma famille, je le ferai"

Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à anticiper un confinement prolongé, au-delà du 15 décembre. "J'ai mis en location mon appartement de Marseille pour des gens qui viennent voir leur famille à Noël : 15 minutes après la fin du discours, ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils annulaient", raconte Juliette

Noël c'était aussi l'occasion de revoir toute la famille éclatée en France. "Ce qui me manquera le plus à Noël, ce sont les cousins et cousines. Noël, c'est le seul moment dans l'année où peut les voir", regrette Lucie, la plus jeune, 19 ans. Et puis reste une interrogation sur l'aînée, Laure, qui travaille à Düsseldorf. Elle reste prudente : "certains de mes amis français ont déjà pris des billets pour rentrer pour Noël, mais moi je vais attendre le 15 décembre pour voir où en est la situation", explique la jeune fille. "Et puis s'il faut passer Noël loin de ma famille, je le ferai, c'est comme ça".

Et elle attend aussi les annonces côté Allemand. Angela Merkel tient une conférence de presse ce mercredi après-midi pour annoncer de nouvelles mesures contre le coronavirus.