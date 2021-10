Un défaut de construction serait à l'origine de la fissure découverte dans le collège de Crocq

Après la découverte d'une fissure dans le sol d'une classe du collège de Crocq, une réunion d'information a eu lieu entre les parents d'élèves et le Conseil Départemental, la préfecture, la direction académique, la mairie et la principale du collège de Crocq.

Une réunion d'information entre institutionnel et parents d'élève a eu lieu à la salle polyvalente de Crocq.

Le collège de Crocq est fermé jusqu'à nouvel ordre. Une fissure a été repérée dans le cadre d'études lancées pour rendre le collège accessible aux personnes en situation de handicap par le Conseil Département. Elle est plutôt "longue, avec une largeur d'un centimètre" selon Jérôme Boissier, directeur des bâtiments au Conseil Départemental, "Des investigations complémentaires vont être réalisées sur tout l'ensemble du collège, pour s'assurer des risques et dégâts".

Selon les premiers éléments, c'est un défaut de construction (en 1979) qui en serait à l'origine. "On a remarqué que la dalle était très épaisse, trop épaisse par rapport à ce qu'il devait être fait. Elle est donc trop lourde. Surtout, on a relevé une défaillance au niveau du nombre d'aciers dans la dalle. Ils y en a trop peu, avec un diamètre trop étroit et ils ne sont pas bien positionnés."

Une réunion d'information à destination des parents

Les parents d'élèves ont été conviés samedi 9 octobre à la salle polyvalente de Crocq pour une réunion d'information. Préfecture, Conseil départemental, mairie ou encore principale du collège et directeur académique étaient réunis pour répondre aux questions des parents et écouter leurs inquiétudes. En attendant un retour à la normale, les collégiens suivront les cours à distance. D'autres solutions sont envisagées dans le cas où des travaux perturberaient l'accès au collège.

Les élèves de primaire et de maternelle inscrits à la cantine recevront un repas froid dans leur école lundi, avant d'être accueilli mardi dans le bâtiment de la colonie de vacances.