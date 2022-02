Un défi pour économiser l'eau est lancé avec des familles volontaires à Castries

Un défi pour économiser l'eau est lancé à Castries, près de Montpellier. Des mousseurs pour robinets et douchettes économes sont offerts à 200 familles volontaires de la commune. Grâce à ces objets, la consommation d'eau devrait être réduite de 15 %. Et c'est le porte-monnaie qui va être content : 200 euros en moins sur la facture d'eau à la fin de l'année.

Rachel et Lionel Bouzeghaia sont Castriotes depuis six ans. Ils participent au défi pour trois raisons : "pour la partie écologique, la partie économique et la démarche ludique et fun." Avec trois enfants à la maison, dont deux en bas âge, la facture monte vite. "Ils vont faire couler l'eau abondement pour se laver les dents alors que ça sert à rien" raconte la maman. Elle ne dit pas non à des économies en faisant un geste écolo : "On a un budget chaussures quasiment tous les mois, un budget habits et on pourrait se faire plaisir." Une fois les mousseurs hydro-économes installés, le robinet de leur cuisine est passé de 8 litres à la minute à 5. Sans que le jet ne se soit affaibli.

Reportage de France Bleu Hérault sur le défi économie d'eau à Castries. Copier

Des économies d'eau et d'argent

La Ville de Castries n'a pas été choisie au hasard par l'Agence de l'Eau. "La ressource est de plus en plus exploitée. Elle est en déséquilibre. On pompe plus d'eau que ce qu'il n'en rentre" explique la chargée de projet pour l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier Métropole, Line Kong A Siou. Avec ce défi, elle espère "sensibiliser les familles sur la question de l'économie d'eau" et "_leur faire prendre conscience que ce sont des petits gestes qui peuvent leur permettre de faire des économies importantes." _En France, la consommation en eau potable est de 145 litres par personne et par jour, contre 188 litres à Montpellier.

Si vous avez vous même une idée de stickers ou d'affiches pour sensibiliser aux économies d'eau. Vous avez jusqu'au 28 février pour la proposer à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier Métropole qui pourrait la mettre en place.

Rachel Bouzeghaia habite à Castries et participe au défi. Copier

Line Kong A Siou, chargée de projet pour l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier Métropole. Copier

Le kit avec douchette et mousseur économes est donné aux familles volontaires à Castries. © Radio France - Morgane Guiomard