Un défilé dans les rues de Dijon pour défendre le quartier libre des Lentillères

Dijon, France

"On défigure la ville. Il y a de belles maisons des années 30 qui sont toutes rachetées par des promoteurs pour faire des immeubles à la place". Propos d'une Dijonnaise qui approuvait ce samedi matin la manifestation des occupants du quartier libre des Lentillères, pour préserver leur terrain de toute construction et s'opposer à la bétonisation de la ville.

Une ambiance festive © Radio France - Jacky Page

Depuis 9 ans, une centaine d'altermondialistes occupent à Dijon un terrain de 9 hectares, où ils cultivent des légumes. C'est ce qu'ils ont appelé le quartier libre des Lentillères. Pour Benjamin, cette zone verte en pleine ville où il s’est installé, c’est plus qu’un coin de verdure, c’est un style de vie : « un des objectifs, c’est de s’organiser de la façon la plus horizontale possible. Ce quartier, c’est ce qu’il arrive à faire, sauver des terres d’un côté, et d’un autre, s’organiser ensemble, le peuple pour le peuple ».

Une densification urbaine contestée

Sur des pancartes de carton, les manifestants affichent leur hostilité à la bétonisation de Dijon. Masque sur le visage, Alexia est venue dire son rejet de la densification urbaine : « il y a clairement une volonté de faire grossir les villes, et de passer par la densification urbaine, en sacrifiant toutes les friches qui restent, pour essayer d’y caser le plus d’habitants possible, quand parallèlement il y a un assèchement des campagnes ». Une passante approuve : « dans mon quartier, quand on voit ce qu’on construit, on se dit qu’on refait les Grésilles et la Fontaine d’Ouche ».

Une allusion à la biodiversité de la zone maraîchère des Lentillères © Radio France - Jacky Page

Menace d'expulsion

Quant aux altermondialistes du quartier libre des Lentillères, leur doux rêve d’une vie différente, hors des codes imposés, pourrait s’achever brutalement : « on est toujours menacés d’expulsion. La mairie réaffirme avec la sortie du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, que les Lentillères sont toujours une zone à urbaniser, et que le projet aura bien lieu ». Un projet qui devrait faire émerger un nouveau quartier avec logements, bureaux et commerces.

Le quartier libre des Lentillères organise ce week-end sa fête d'automne, avec au programme ce dimanche une visite des lieux à 15 heures, et à 17 heures une présentation d'une exposition consacrée aux projets d'urbanisation à Dijon. Cela se passe 45 rue Philippe Guignard.