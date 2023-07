Un défilé du 14 juillet dans la tradition à Clermont-Ferrand

Avant le défilé, la prise d'armes et la remise de décorations place de Jaude.

Orchestre, prise d'armes, remises de décorations et défilé... la cérémonie du 14 juillet s'est déroulée dans la tradition ce vendredi matin sur la place de Jaude, à Clermont-Ferrand. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour l'occasion. "Ça montre l'attachement qu'a la population à son armée", assure Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme.

"L'amour de la patrie, ce n'est pas un gros mot"

Une trentaine de jeunes du SNU (Service national universel) étaient aussi présents pour la cérémonie. "On essaie de faire venir des jeunes pour leur montrer que l'amour de la patrie, ce n'est pas un gros mot, et pour essayer de ressouder ces liens avec la population", ajoute le préfet.

Une trentaine de jeunes du SNU présents pour la cérémonie. © Radio France - Emma Saulzet

Avis partagé par certains jeunes clermontois venus assister au défilé. "Ça permet de solidariser les jeunes. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu perdus avec tout ce qui est forces de l'ordre, les pompiers, etc. Ils se font caillasser alors qu'ils sont là pour nous aider", affirme Anaïs, 29 ans. Pour Nounée, 16 ans, il y a aussi un devoir de mémoire : "Aujourd'hui il ne faut pas oublier que la France est libre et que certains pays ne sont pas comme ça. On a de la chance."