Un défilé pour dénoncer la violence dans le quartier Maurepas à Rennes

Une soixantaine de personnes ont défilé dans les rues du quartier Maurepas à Rennes, ce mercredi 6 juillet. Elles dénoncent le trafic de drogue et la violence. Le mois dernier, un homme est mort d'un coup de couteau et des tirs ont retenti dans ce quartier.

Plusieurs personnes ont défilé pour dénoncer le trafic de drogue et la violence dans leur quartier.

Des mères de familles, des habitants, des commerçants, des acteurs du monde associatif... Une soixantaine de personnes ont marché dans les rues du quartier Maurepas, ce mercredi 6 juillet, pour dénoncer le trafic de drogue et la violence.

Le mois dernier, un homme est mort d'un coup de couteau et une patrouille de police a été visée par des tirs. Ces deux événements ont été un déclic pour Delphine, la gérante d'un bistrot dans le quartier. "Trop de violence, les habitants ont peur. On a vu des conflits dans notre bar et devant. Là, la mort d'un jeune homme c'est trop, ce n'est pas acceptable".

Vivre au milieu des trafics de drogue

Dans le cortège, Fatima a vu son quartier se dégrader en dix ans. "Je suis arrivée en 2012, c'était bien on pouvait sortir librement. Maintenant j'ai peur, j'ai la boule au ventre. J'ai peur qu'on tape mes enfants ou qu'on les poignarde. Ce sont des dealers on ne peut pas savoir leur réaction."

Une autre habitante, Toyeba, craint pour ces aînés. "Ce sont des garçons de 10 et 13 ans, j'ai peur que des dealers les appellent pour travailler pour eux. J'aimerais déménager mais mes enfants sont bien ici, on a des commerces, la pharmacie, les transports".

Les habitants ont le droit de pouvoir vivre tranquillement

Fabien a été instituteur dans une école du quartier pendant huit ans, il souhaite que "les habitants reprennent possession des lieux". "Ils ont le droit de pouvoir vivre tranquillement".

Cette tranquillité les habitants l'ont retrouvée le temps du défilé. À peine le cortège passé, les dealers reprenaient leurs points de surveillance.