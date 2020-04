Un deiz, un den bac'het abalamour d'ar c'hleñved red Covid-19

Pol Ivoñ Virot , e retred e Kemper . Bet teknisian war an son e Radio France.

Bevañ a ra Pol Ivoñ e-unan, en e di e Kemper, e karter ar Meilhoù glas. War e retred emañ abaoe daou vloaz 'zo an hini bet teknisian war ar son e France Bleu Breizh Izel.

Anzav a ra Pol Ivoñ e krog da gaout hir an amzer un tamm. Hardi n'oa kemeret perzh e-barzh prantad kabaliñ votadeg ti kêr Kemper just a-raok. E-pad sizhunvezhioù oa bet lusket e vuhez gant bodadegoù stank ha pennadoù ingalañ traktoù e-mesk maread tud. Hag a-daol-trumm pep hini en e glud. Ur pezh mell kemm. Darempred n'eus ingal memestra gant e familh, e Bro Oelo hag e Paris. Ha dre ar rouedadoù sokial gant tud all. Kustum eo foetañ bro betek Azia ar reter pellañ, keloù n'eus deus doreoù ar "Covid-19" gant mignoned a Gambodjia.

Un tamm sport a ra c'hoazh, zoken ma n'eus ranket ehanañ gant ar gwaregañ. Gant-se evitañ an digarez nemetañ gwelet tud eo mont da brenañ defotachoù. A-hend-all eo doujus-kenañ ouzh ar c'hemenadennoù surentez. Rak soñjal a ra da Bol Ivoñ n'eo ket brav c'hoari gant seurt kleñved.