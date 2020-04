Un deiz , un den bac'het , diwargoust ar c'hleñved red :"covid19" . Bernez kerdraon .

Bernez Kerdraon . 'doug prantad ar c'horonavirus e kinnig an den pennadoù embregerezh korf kine d'ober an unan er gêr.

Bernez Kerdraoñ zo o chom e Plougastel . E 'wreg Mari hag eñ , zo o vevañ o daou asambles ar prantad kognañ-mañ , 'barzh un ti war ar meaz. Ampechet anezhañ , oberiant kenañ eo Bernez war dachenn ar stourm evit difennn gwirioù an dud nammet . Savet n'oa ur sinadeg 'pad pennad kabaliñ ar votadeg ti kêr diwezhañ . Kement ha sachañ evezh an holl listennoù war ar reñk e Plougasqtel evit pezh a denn plas , ha perzh an dud ampechet er gumun ha larkoc'h er gevredigezh . Ablamour d'ar Coronavirus n'hell ket ken mont d'ar c'hine div wech ar zizhun . Setu eñ kinnig embregerezh korf kineziterapiezh , d'ober er gêr an unan . Diazezet war levr Jean-Michel Gracies , kelenner meur war an neurolokefluskañ. Ezel ar gevredigezh "Patients avec une paralysie cérébrale" eo Bernez . Trec'h vezo ar vuhez forzh penaos eme Bernez gwellwelus touet anezhañ.

Hirroc'h war https://patients\-paralysiecerebrale\.fr/autoreeducation/