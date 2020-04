Un deiz, un den bac'het, diwargoust ar c'hleñved red "Covid-19" : Kaourantin ha Rozali, retridi en Dreneg

Kaourantin ha Rozali Marzin zo retredidi leun a startijenn o chom en Dreneg. N'int ket digalonekaet gant enkadenn ar "Covid-19". Lidet o deus deiz-ha-bloaz o merc'h vihan disul pasaet dirak skramm an urzhiater !

Rozali , 'kichen ar c'horiganig deus stammet , poltrejet gant Kaourantin , he gwaz.

En Dreneg emaint o chom, hanter hent etre Plabenneg hag ar Folgoat, e bro Leon : Kaourantin ha Rozali, priedjoù e retred abaoe ur pennad amzer zo.

Paotr e jardin, eo an ozac'h a gustum gounid legumach evit ar blijadur. Ha plac'h he liorzh e wreg, a entend pizh ouzh ar bleunioù hag ar plañtennoù stank, tro dro d'an ti. E-pad pemzektez o deus c'hwennet ha kempennet an douar a-drugarez d'an amzer gaer oa bet. Dipitet avat Kaourantin pa ne vez ket aotraet ken prenañ plantennouigoù da lakaat en douar.

Lakaet diaes un tamm ar priedjoù rak boud eo an dommerez, ha yen a-walc'h an amzer en deizioù-mañ. Ma biskoazh kement all ! Ouzhpenn ar "coronavirus" daonet-se ! Heñvel eo, war o zu mat emaint o daou. Dudi n'eus Kaou dirak skramm e urzhiater, keit m'emañ oc'h aozañ boued saourus, Rozali, pe oc'h ober stamm.