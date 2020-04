Un deiz, un den, ur vicher : Cécile Caroff, keinourez levrioù (15)

Bourellerez levrioù eo Cécile Caroff, e Landerne. Da lavaret eo keinañ levrioù kozh ha kempenn anezho. War dro levrioù nevez e ra ivez ar vaouez yaouank en he stal « L’Obèle », staliet e straed Lafayette.

Labour he deus forzh pegement. Implij a ra teknikoù kozh ha n’he deus damant ebet kas kentelioù keinañ levrioù gant doareoù artizanel. Ul labour teknikel kenañ kaset en un doare pizh ha kempenn. Implij a ra danvezioù liesseurt : lien, paper, lêr ha vioù. E Bro Normañdi he deus desket Cécile he micher, e Lisieux. Ur stummadur pevar bloavezh he deus heuliet. Gouest eo ivez alaourañ kein levrioù gant teknikoù meur a ganteved kozh. Kinnig a ra ivez stajoù evit studierien war an arzoù kaer ha tud all a bep seurt.

Atalier Cécile, L'Obèle 8 straed Lafayette 29800 Landerne, evit mont e darempred ganti : atelier.obele@gmail.com pe 06.35.44.46.84.