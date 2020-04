Un deiz, un den, ur vicher : Dominique Fily, koñversantez (13)

Ur stal bravigoù ha dilhadoù evit ar merc’hed eo hini Dominique Fily, e-penn « Lili Dour » e Landerne, abaoe 7 vloaz 'zo. Un aergelc’h barzhonius ha faltazius a zo eno, a-drugarez da oberennouigoù artizanel savet e Breizh koulz hag o tont eus ar bed a-bezh. Gellet a reer prenañ ivez eno skerboù, gourizoù, seier ha c’hoazh boestoù te ha gwezennouigoù bravigoù… Baradoz ar merc’hed a falvez dezho en em ginklañ en un doare dic’hortoz.

Bet luskerez abadennnoù kizidikaat war ar brezhoneg evit ar re vihan tout e-pad 19 vloaz e Lesneven oa bet Dominique. Savet c'hoant ganti cheñch micher. Ober un dra all penn da benn. Koulskoude he doa touet ne 'z afe biken da goñversañtez p'edo krennardez. He zud oa o talc'her ur stal vouloñjerezh e Kerlouan. D'ar poent-se, kaout a rae da Zominique oa re labourus ar vuhez koñversant. Cheñchet he deus penn d'ar vazh abaoe. Deoc'h d'ar c'houzout brezhonegerezed ha brezhonegerien e plij kenañ da vestrez Lili Dour mont e brezhoneg gant he fratikoù.

« Lili Dour » 3 Plasenn ar "Quatre Pompes" e Landerne.