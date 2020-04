Un deiz, un den, ur vicher : Erwan Blanchard, kazetenner radio (14)

Kazetenner e-barzh pol keleier 4 radio a Vreizh Izel eo Erwan Blanchard : Arvorig FM, Radio Kerne, Radio Kreiz Breizh ha RBG e bro Gwened. War dachenn Bro Leon kustum labourat Erwann.

Tik war ar brezhoneg, sot eo ivez an den gant ar sportoù ha sonerezhioù a bep seurt. Ma n'eo ket ar brezhoneg e yezh vamm, yezh e vamm an hini eo hag hi ginnidig eus Kreiz Breizh. En em dommet eo a nebeudoù ouzh ar brezhoneg ha sevenadur Breizh e fin al lise hag er skol veur. Gant Skol an Emzav e Roazhon n'oa kroget da zeskiñ brezhoneg e fin e studioù uhel. Ur bloazvezhiad skol noz. War dro e 27 vloaz n'oa divizet mont pelloc'h ganti gant ar yezh gant ur stummadur hir war ar brezhoneg, e Stumdi e Landerne.

Sot eo gant ar c'heleier, soñj n'eus dalc'het Erwan bezañ chomet peget e fri ouzh ar skramm vihan o sellet ouzh dispac'h Roumania e 1989 ha diskar Ceausescu. D'ar poent-se an hini eo n'oa lakaet en e benn mont da reporter meur. A-benn ar fin eo aet da gazetenner radio e brezhoneg, pezh zo ken brav avat.