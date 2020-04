Un deiz, un den, ur vicher : Glen Dissaux, rener Sked (11)

Ur paotr yaouank plijus kenañ ha leun a startijenn eo Glen Dissaux, rener Sked, Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh staliet e Brest. Ur pezh karg evit ar paotr a ra war-dro 12 implijad, hag a vod 15 kevredigezh eus Bro Brest.

Laouen an den e-barzh ul lec’h nevez flamm. N’eus ket bloaz zo n’oa dilojet ar gengevredigezh evit en em staliañ er Piler Ruz, e kreac’h Ru Jean Jaurès e kreiz ker Brest. Ouzhpenn an degemer hag burevioù, ez eus teir sal, daou c‘hant danvez brezhonegerien, a zo oc’h heuliañ kentelioù eno. Tutet ez bet nevez zo un implijadez yaouank ivez he labour dioren a bep seurt a denn d'ar yezh, da istor Breizh ha d'ar sevenadur.

Foetañ broioù e-pad pell ha bevañ e Paris n'oa graet Glen a-raok ne 'z afe kreñv ar brezhoneg ennañ. Un dra liammet ivez gant kleñved ar vro, ar c'hoant distreiñ bevañ kostez Brest. Graet ur stummadur 9 miz war ar brezhoneg, ha dao dezhi ! Graet e soñj labourat evit sevenadur Breizh hag ar brezhoneg.