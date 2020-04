Un deiz, un den, ur vicher : Maryvonne Berthou , karget a embann.

Edukatourez , komedianez , skolaerez . A drugarez d'an teir micher-ze doa graet , gouzout a oar Maryvonne kas da benn he labour a gargadez a embann.

Maryvonne Berthou , karget a embann e TES , Ti Embann ar Skolioù e Sant Briek. Savet oa bet ez vihan 'barzh un endro brezhoneg e Gwiseni.Pa oa krennardez doa darempredet Oaled Sevenadurel ar Vro Bagan , e Plouneour Treaz. Eno doa heuliet kentelioù brezhoneg, ouzhpenn reoù ar skolach ha staget ganti mont d'ar festoù noz. Diwezhatoc'h oa en em dommet ouzh ar c'hoariva brezhoneg. Se oa war dro 1975 , gant Goulc'han Kervella. War ar vicher edukatourez oa aet da gentañ. Hag hi dilezel al labour-se evit mont da labourat e brezhoneg gant ar vro Bagan. E skeud-se doa bet tro luskañ abadennoù kizidikaat war ar brezhoneg er skolioù kristen , gant Anna vari Arzur. 'Benn ar fin vezo skolaerez e Diwan 'doug ugent vloaz bennak. Great ganti ur stummadur war micherioù an embann eo bremañ karget da brientiñ dafar ha teuliadoù pedagogel evit kount hentennoù an holl skolioù divyezhek kentañ derez.