Un deiz, un den, ur vicher : Solena Raynaudon-Kerzerho zo ergoterapeutourez (7)

Ergoterapeutourez eo Solena ‘barzh an aozadur Ildys, strewet e Breizh a-bezh. An diazezadur-se a entend ouzh ar re gozh, an dud nammet, gwareziñ ar vugale, ar prederiañ d’an dud hag advarekaat ar c’horvoù. Ar vrezhonegerez yaouank 'zo lorc’h enni implij ar brezhoneg war he micher.

Savet he deus atalieroù memor, hag adwelet reolennoù ar c’has gweturioù en hor yezh. Gant-se eo bet anvet Solena evit ar Prizioù 2020. Ginnidig eus Naoned, desavet oa bet brezhoneg 'barzh ur familh emzaverien tomm ouzh hor yezh. Skoliataet oa bet 'barzh ar skolioù Diwan eus c'hlas mamm betek ar vachelouriezh. Lorc'h zo enni kas prantadoù labour e brezhoneg e serr labourat.