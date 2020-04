Un deiz, un den, ur vicher : Thomas Godin, engraver (12)

Livour hag engravour war an arzoù a-vremañ eo Thomas Godin. Staliet 'neus un neubeut mizioù 'zo e stal ru ar Feunteun Wenn e Landerne. Un atelier brasoc’h gant salioù diskouezadegoù frankoc'h evit oberennoù brasoc’hik.

Bet kelenner brezhoneg e Stumdi oa bet Thomas. Goude bezañ bet stlennegour a-vicher, 'noa dilezet an den pep tra pevar bloaz 'zo evit en em gouestlañ d’e arz penn-da-benn. Aet war an hent-se en un doare dic'hortoz warlerc'h ur stajik engravañ. Padal n'oa klasket mont war daou droad e-pad ur pennad. Stummer war ar brezhoneg hanter amzer, e-serr bezañ arzour en hanter amzer all. N'eus ket gellet padout pell ken entanet gant an drebon krouiñ. Deoc'h da c'houzout ez eo ivez Thomas ul leonad hag ur breizhad penn kil ha troad, a ro bep a anv brezhoneg d’e livadurioù engravet. Ha laouen bepred o tegemer stajidi brezhonegerien anezho. Berzh a ra bravik e Reter pellañ Azia gant diskouezadegoù e Bro Philipine da skouer. Un arzour rannet e galon etre Bro Leon ha penn all ar bed eta.

Pennad komz gant Thomas Godin Copier

Evit mont e darempred gant Thomas Godin : 25 straed ar Feunteun Wenn e Landerne

Pellgomz : 07 83 24 58 83

Postel : contact@thomasgodin.com