Un deiz, un den, ur vicher : Vefa Guénégan zo karget deus ar brezhoneg e ti-kêr Kemper (8)

Vefa Guénégan zo karget deus ar brezhoneg e ti Kêr Kemper, e serr brudañ skolioù meur Bro Kemper. Evit pezh a denn ar brezhoneg ez eo ar post kentañ a-viskoazh krouet gant un aozadur a seurt-se.

Karget a gefridi evit lakaat e pleustr oberennoù ar garta Ya d’ar brezhoneg. Ar pal zo tizhout al live 3, da lavaret eo vefe skoliatazet 10 % eus bugale Kemper 'barzh un hentenn divyezhek. "Tost kenañ emaomp ouzh ar pal" eme Véfa. Ur skol divyezhek publik oa bet digoret warlene, hag unan all dlefe digeriñ 'benn an distro skol a zeu, ur skol Diwan e Kreac'h Gwenn.

Bec'h vez graet ivez evit lakaat war wel ar brezhoneg, war ar panellerezeh. Kenlabourat 'ra ivez gant an aozadur Studyrama. Saloñs ar studioù uhel, dalc'het e Kemper bep bloaz. A bep seurt a zo evit 5 000 a studierien, gant UBO, an IUT, al Likez goude ha skol an Arzoù Kaer. Goude ur pennad labour war an dachenn sokial, he doa tapet skiantchoù prenañ etre ar bloavezioù 2002 ha 2010 barzh servij sevenadur kêr Landerne, hag evel renerez sevenadurel e ti kêr Konk Kerne.