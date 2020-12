Un délicieux moment de douceur en cette fin d'année avec la bûche de Noël de la Corrèze

Comme chaque année les pâtissiers corréziens proposent leur bûche de Noël pour enjouer nos papilles en cette fin d'année. Une recette unique pour mettre en valeur les produits de la Corrèze et leur savoir-faire. Et un délice garanti pour tous les gourmands.

C'est un peu de douceur dans cette époque d'angoisse. Dès à présent chez les 8 pâtissiers partenaires on peut acheter la bûche Corrèze 2020. Une tradition de plusieurs années même si, covid oblige, les artisans n'ont pas pu faire comme à leur habitude. En raison des règles de distanciations pas question notamment de se réunir pour une longue séance de discussions autour de la recette à élaborer. C'est donc cette fois la recette d'un autre pâtissier, un champion du monde de la discipline venu récemment animer des stages en Corrèze, que les Corréziens ont reprise.

La Corrèze via les fraises

"C'est un crumble au citron vert, croustillant, après un biscuit Joconde, dessus une compotée de fraises, le tout dans une mousse vanille" détaille Claude Rochais, pâtissier à Tulle. Certes cela fait moins "corrézien" que d'habitude. Sinon par la présence des fraises. "On a pris cette recette justement parce qu'il y a de la fraise dedans" souligne Christian Charbonnel de Seilhac. Mais finalement qu'importe si le résultat est bon. Et il l'est ! Les clients font confiance de toute façon aux pâtissiers. "On a des clients qui passent la porte et qui disent : vous me marquez une bûche Corrèze. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans mais ça ne fait rien, ils veulent la bûche Corrèze".

Un succès chaque année

De fait c'est un succès chaque année. La bûche Corrèze se vend comme des petits pains. "Chez moi ca représente entre 20 et 25 % de mes ventes" précise Christian Charbonnel. Un succès tout autant important en Haute-Vienne où la bûche proposée cette année par les 12 pâtissiers impliqués dans l'opération est carrément exotique : elle est élaborée avec de la mangue, de l'ananas, du fruit de la passion et du chocolat. L'an dernier 280 bûches Haute-Vienne avaient été écoulées.